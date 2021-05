Neljapäeval volikogu ees esinedes ütles Timpson, et on suhelnud kahel päeval spaahotelli arendamise eestvedaja Roman Kusmaga ning saanud infot, et ehitaja otsimine käib. Hinnapakkumiseks on brošüürid saadetud kümnele ettevõttele, kelle seas on nii Eesti suurimad ehitusfirmasid kui ka väiksemaid tegijaid.