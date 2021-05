Kaheksakand leidis aasta tegija Viljandimaalt

Aasta teo nominentide hulgast võis leida veebis peetud Viljandi neljanda öötantsupeo. Selle korraldajad avaldasid oma Facebooki lehel heameelt selle üle, et just digikultuuriaastal nende ettevõtmist tähele pandi. "Tantsurahvas on imeline kogukond! Meie kõigi jaoks raske aja kiuste tulite te oma proovisaalides kokku, et pärast suvepuhkust väga lühikese ajaga tantsud esinemisvalmis lihvida. Kahjuks tuli meil korraldajatena peagi tõdeda, et pidu üheskoos Viljandi lauluväljakul pidada oleks liialt suur risk. Pisike ärevusevärin, et äkki meie plaan B – pidu internetis – ei ole tantsurühmadele piisavalt motiveeriv, kadus kohe, kui teie tantsuvideod meieni jõudsid," seisab postituses.