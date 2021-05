Viljandi raekoja kella on tõenäoliselt kujundanud tollane tuntud arhitekt ja disainer Peter Behrens. Viljandi linn ostis moodsa automaatelektrikella maailma ühest eesrindlikumast elektroonikatehasest AEG pärast seda, kui 1931. aastal valmis Viljandi raekoja hoone ümberehitus ja sellest sai esimene moodne raekoda Eestis. Nelja numbriplaadiga kell osteti toona 4500 Eesti krooni eest, paigaldati raekoja torni ja see töötab praeguseni. Kõik kella seadmed on märgistatud AEG tüübi- ja seerianumbriga. Need on üle elanud sõja ja mitu riigivõimu ning kell teenib endiselt linnarahvast.