Nelja miljonit otsiv haigla sai nõukogult ehituseks rohelise tule

Tervikumi rajajad said külma duši aprilli alguses, kui riigihanke pakkumisi avades selgus, et loodetud 30–40 miljoni asemel tuleks isegi odavaimat hinda küsinud ehitajale maksta 47,1 miljonit. Kokkuvõttes tähendas see, et ootamatult vaatas rahakotist vastu ligi 11 miljoni euro suurune auk.