Abilinnapea Kalvi Märtini sõnul on praegused pingid paigaldatud 2013. aastal, kuid need vajavad hädasti uuendamist. "Linnavalitsus on viimaste aastate jooksul pidanud mõned väga mädanenud pingid ohutuse tagamiseks eemaldama ja seetõttu on pealtvaatajate ala ilme hetkel üsna räsitud," ütles Märtin.