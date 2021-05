Viljandi muuseum avanes koos uue näitusega

Rahvapäraste esemete ja puidu kasutusvõimalusi tutvustavate stendide vahendusel annab näitus põhjaliku ülevaate 15 puuliigi olulisusest talumajapidamises. Neist liikidest on puukäsitöömeister Meelis Kihulane valmistanud traditsioonilisi töövõtteid kasutades ka esemed, mis on mõeldud kättevõtmiseks ja lähemalt uurimiseks. Samuti on iga liigi juures puidunäidis. Näituse idee pärineb etnoloog Ants Viirese samanimelisest raamatust.