Pärast pikka perioodi, mil ujulad olid koroonaviiruse tõttu suletud, on need sportliku ujumise tarbeks taas valla. Esialgu on neljast maakonna ujulast kinni vaid Abja-Paluojal asuv. Lõõgastusalad ja saunad on kõikjal kinni seni, kuni valitsus need taas avada lubab.