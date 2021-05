Nakatunud bussijuhtide tõttu ükski sõit tegemata ei jää

Atko Viljandimaa osakonna juhataja Jannar Vissaku sõnul on koroonaviirus mõjutanud bussifirmat ja nakatunud on mitu töötajat. Tema kinnitusel on haigestunud kodusel ravil ja nende lähikontaktsed teada. "Terviseamet on kogunud kõik vajaliku info ja teinud olukorra nakkusohtlikkuse analüüsi. Töötajate nakatumise algallikat ei ole olnud võimalik välja selgitada," lausus Vissak.