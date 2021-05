Elron kutsub rattureid arvestama rongis teiste sõitjatega

"Ilusate ilmadega on oluliselt kasvanud jalg- ja tõukerattaga reisijate arv – nii linnalähiliinidel kui ka kaugliinidel. Populaarsematel väljumisaegadel, eelkõige argipäeva tipptundidel ning reedeti ja pühapäeviti, on ratta rongi kaasa võtmine piiratud, et mahutada kõik sõitjad ja tagada neile head tingimused," ütles Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Mariis Adamberg.

Ta nentis, et järjest enam on rongis näha tõukerattaid. Kui jalgrattaga rongi siseneda soovijad peavad sõiduplaanist järele vaatama, mis kell väljuvas rongis on see soositud, siis tõukerattaga tohib siseneda vaid rongi C-alale ning kindlasti tuleb ratas kokku panna ning hoida seda istme all või seina ääres, et see teisi ei segaks ega määriks.

"Tõukerattad on väiksemad ja kompaktseks kokkupandavad ning tänu sellele on neid lihtsam vedada kui jalgrattaid, mis vajavad spetsiaalseid hoidikuid, mille arv igas rongis on piiratud," rääkis Adamberg ning rõhutas, et rongis tõukerattal seismine või sellega liikumine on keelatud.

Adambergi sõnul on eelmiste aastate praktika näidanud, et ratturid on hakanud üha rohkem kaassõitjatega arvestama ning mõistavad, et rongis on võimalused inimesi ja lisavarustust korraga mahutada piiratud.

2024. aasta lõpus valmivad rongid muudavad võimalused jalgratast ka kaugliinirongi kaasa võtta avaramaks. Uutesse rongidesse on planeeritud teisaldatavad istmed, mis võimaldavad paindlikumalt ja hooajast lähtuvalt jalgratastele ruumi juurde teha.