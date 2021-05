Eestis nakatus koroonaviirusega 179, Viljandimaal üheksa inimest

Ööpäeva jooksul manustati 2443 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 339 651 inimesele, kellest lõpetatud vaktsineerimisega on 125 319. Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 62 protsenti ja sellest vanuserühmast on üle 60 protsendi vaktsineeritud kõikides maakondades, välja arvatud Ida-Virumaal.