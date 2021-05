See etapivõit ja hiljuti Euroopa meistrivõistlustelt saadud pronksmedal on paatkonna tõstnud kahe nädala pärast Šveitsis Luzernis peetavate olümpia lisakvalifikatsioonivõistluste favoriidiks. "See on hea positsioon, kus olla," nentis Viljandi sõudeklubisse kuuluv Taimsoo. "Lisapinget see meile ei pane ja teame, mida järgmise paari nädala jooksul tegema peame, et veel kiiremaks saada."