Viljandi Jakobsoni kooli staadion on suur sportimisala hulga platsidega. Ühega on tähistatud kunagine võrpalliplats, millest pool jäi tee-ehituse alla, kahega kunagine sõjalise õpetuse treeningplats, kuhu võiks tulla võrkpalliväljak. Kolmega on märgitud uus korvpalliplats ja neljaga kunagine käsipalliväljak, kuhu nüüd oodatakse niisugust puuris asuvat palliväljakut, mis teiste koolide juures juba on. Viiega on tähistatud jooksuring, mis vajaks uut katet, kuuega jalgpalliväljak, mille muru on kehvas seisus, seitsmega vanade rauast atraktsioonidega võimlemisala ning kaheksaga lagunev betoontribüün. FOTO: Marko Saarm