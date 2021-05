"Nõmme on meistriliiga tippsats. Nad on hoo üles saanud ja pole sugugi mõistlik arvata, et me peaksime suutma neile igas mängus vastu saada," lausus Viljandi Tuleviku peatreener Jaanus Reitel ajakirjaniku küsimuse peale, kas Nõmme Kalju mäng on pärast viimatist nendesamade meeskondade karikasarja kohtumist kõvasti muutunud. Karikavõistluste veerandfinaalis suutis Tulevik Kaljut 2:1 võita.