Esimeselt otsingult naasnud sukeldujatest olid kõige edukamad Toomas Simon ja Erkki Arus. Nemad leidsid üles kolm posti ja arvasid, et leidsid ankrud, mille küljes on neljameetrised metallpostid. Hiljem, kui neid hakati järve põhjast välja tõmbama, selgus, et betoonankruid postide küljes pole, ning nad jõudsid järeldusele, et on leidnud hoopis suurel hulgal mõrravardaid.