Mikk Vinnal taastab oma vanaisale kodumaja, milles puhkes aprilli keskel tulekahju. Selleks vajab ta aga annetajate abi, et hankida ehitusmaterjali. FOTO: Marko Saarm

Ehitajana töötav Mikk Vinnal ehitab praegu igal vabal hetkel üles Viljandi päästekomando kõrval asuvat maja, milles tänavu 15. aprillil puhkes tulekahju ja kus elas tema 80-aastane vanaisa. Lapselapse soov on, et vanaisa Villu saaks jõuluks tagasi koju, aga selleks on vaja heade inimeste abi.