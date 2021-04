Viljandimaale lisandus üheksa koroonapositiivset

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid proovitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 148 inimesel. 110 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 402,5 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud analüüside koguarvust 8,3 protsenti.

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 25, haiglaravi vajab 339 patsienti. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 68 aastat, kõikidest haiglaravi vajajatest on üle 60-aastased 264 inimest (77 protsenti).

Ööpäeva jooksul manustati 14 790 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 331 512 inimesele, kellest 116 114 on saanud mõlemad doosid. Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 61 protsenti.