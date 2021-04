Tänavavalgustusposti külge on aheldatud umbes meetri kõrgune ninarõngaga pull, kelle ees ämbris on viis punast nelki. Viljandi linnakunstniku Kristi Kangilaski sõnul on skulptuur ühe sõpruskonna kingitus oma liikmele. Kes soovib seda uudistada, siis see on võimalik täna kella 12-ni. Kangilaski ei osanud öelda, mida pull täpsemalt võiks sümboliseerida. Ta arutles, et ehk on asi seotud sellega, et täna on aprilli viimane päev ja tuleb volbriöö. "Kes teab, ehk on pull seotud ka sellega, et on selline huvitav päev. Aga see on minu enda isiklik tõlgendus ja see ei pruugi olla seotud kuju tegeliku mõttega," ütles ta. Kangilaski lisas, et tema teada nimetavad autorid ise teost aiapäkapikuks, ehk pärast äraviimist saab see koha kellegi aias. Ehkki Kangilaski teadis vähemalt mõningal määral skulptuuri saamislugu, kinnitas ta, et linnavalitsusega pole skulptuuri paigaldamist kokku lepitud. Küsimusele, kuidas ta siis seda kõike teab, vastas linnakunstnik salapäraselt, et see on õnnelik juhus.