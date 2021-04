Mõisakülast pärit kahekordse olümpiamedalisti, tõstja Arnold Luhaääre kuju rajamise toetamise palve läkitas vallavalitsus aprilli algul kaheksale ettevõttele ja organisatsioonile. Küsitavad summad on erinevad ning jäävad 3000 ja 10 000 euro vahele. Ühele ettevõttele saadetud kirjas seisab, et töö alustamiseks on vaja tellida graniitplokk Portugalist ja maksta kivifirmale ettemaks ning teha töövõtuleping skulptoriga.