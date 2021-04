Viljandi haigla sai valitsuselt kinnituse, et kesklinna maja ehitamiseks puuduvast 11 miljonist eurost on vähemalt paberi peal kuus miljonit leitud ning haiglal on voli minna ehitajaga lepingut sõlmima. Käes on sisuliselt viimane minut, sest järgmisel neljapäeval kaotaksid riigihanke tulemused kehtivuse.