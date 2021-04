Kultuurikorralduse kolmanda aasta tudeng ja tudengite teatripäevade pressijuht Mihkel Känd ütles, et kuna tavaliselt on teatripäevad olnud veebruaris, hakati nendeks harjumuspärasel kujul ettevalmistusi tegema eelmise aasta oktoobris. «Eks juba sellel ajal oli väike kõhklus, kuid olime ikkagi positiivselt meelestatud. Kui tavaliselt on sündmus rahvusvaheline ja trupid tulevad ka Lätist, Soomest ja Leedust, siis toona jõudsime kokkuleppele, et teeme seda ainult Eesti truppidega,» rääkis Känd.