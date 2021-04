Möödunud kolmapäeval Waldorfi koolile läkitatud märgukirjas juhib linnavalisuse menetlusspetsialist tähelepanu, et kooli omanduses oleva Lossi tänava 6, 6a ja 6b kinnistul olevad hooned on lagunenud ja kinnistu hooldamata. Eriti kehvas seisus leiti olevat Lutsu tänava poolne ja aadressiga Lossi tänav 4 piirnev hoone. Lisaks on ühel hoonel varisenud sisse katus, ohustatud on naaberkinnistul olev vara ning hooned mõjuvad linnapildis häirivalt.