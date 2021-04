Naiskond langes karikasarjast varakult

«Noh, kuidas ma selle kokku võtan. Kalev oli parem: lükkas paremini ja mängis targemini,» nentis Viljandi Tuleviku ja Suure-Jaani Unitedi ühendnaiskonna peatreener Sergei Vassiljev mängujärgses intervjuus. «Paljud ohud, millest me enne mängu rääkisime, nendega jäime tegelikult jänni.»

Vastaste kohta jätkus Vassiljevil kiidusõnu. «Mängijad on kiired, kvaliteeti on küll. Nii see on.»