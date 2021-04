«Teeme ära!» Viljandimaa koordinaator Enn Sarv, kes on ühtlasi Tuhalaane külavanem, märkis, et kolmapäeva lõunaks oli maakonnas registreeritud 103 talgut ning kõik need on lähtuvalt koroonapiirangutest koos pere või sõpradega, sest praegu tuleb hoida vahet ja üle 10 inimese ei tohi koos tegutseda. Veidi erineb vaid Viljandi järve puhastamine 1. ja 2. mail, mil sukeldujad toovad järve põhjast rämpsu, aga selle lähedale pealtvaatajaid ei lubata.