Põhja-Sakala vallavanem Jaanus Rahula ütles, et kõnealune kergliiklustee tuleb kaheksa kilomeetrit pikk ning on tänavu valla kõige tähtsam teetöö. Peatöövõtja on osaühing Sakala Teed, kes alustas ehitamist mullu novembris ning tähtaeg saabub tänavu oktoobris.