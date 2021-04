Abilinnapea ja komisjoni esimees Janika Gedvil nentis, et Kesklinna ja Paalalinna kooli soovijate avaldusi laekus rohkem, kui on koolides õppekohti. "Kahjuks kõik kooliminejad sellel aastal soovitud kooli astuda ei saa. Seega said eelisjärjekorras Paalalinna ja Kesklinna kooli need, kelle rahvastikregistrijärgne elukoht on Viljandi, kes elab soovitud koolile lähemal või kelle elukohaandmete registrisse kandmise aeg on varasem," selgitas Janika Gedvil protsessi. "Kõik meie põhikoolid on omanäolised ning väga hea tasemega ja kõikide koolide lõpetajad on edaspidi elus hakkama saavad inimesed."