"Ka kõige motiveeritum noor, kes on kõikides asjades väga tubli, võib sotsiaalse surve, endale pandud ambitsioonide ja õpikoormuse all kaotada usu ja tahtejõu," ütles konverentsi projektijuht Rita Pomber pressiteate vahendusel. "Mis saaks meile olla tähtsam kui noorte vaimne tervis, mis mõjutab noore inimese eluteed ja millest oleneb paljuski tema tulevik, tema rõõm ja teotahe?"

Abilinnapea Janika Gedvili sõnul on nüüdses olukorras omavalitsustel vaimse tervise toetamises võtmeroll. "Olen nõus sotsiaalkaitseminister Signe Riisaloga, et vaimse tervise probleemid pole tekkinud üleöö, aga praegune pandeemia on seda kahjuks võimendanud," ütles Gedvil. "Tore, et Viljandis räägivad nii olulisest teemast nagu seda on vaimne tervis just noored noortele."