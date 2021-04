Viljandi kutseõppekeskuses on praktikal kolmanda kursuse noored, kes sel aastal peavad kooli lõpetama. Töökodades on noori kokku umbes 70. «Töötame nii, nagu haridusministeerium on meile lubanud,» ütles koolijuht Tarmo Loodus. «On ka mõned teooriatunnid, et saaks üldse praktikat teha, aga need on töökodades.»