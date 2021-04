Tudengid uurivad spordisõbra loodusesse jäetud jalajälge

Projektijuht Aire Velling ütles, et tööst võtavad osa mitme eriala 24 üliõpilast, kes ühtlasi on teemast isiklikult huvitatud. Tema sõnul on õppetöö «Harrastusliikuja jalajälg looduses» pikaajaline eesmärk analüüsida looduses sportimise mõju keskkonnale ning teha ettepanekuid, kuidas loodust seal liikudes kõige paremini hoida.