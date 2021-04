Kui veel kümme aastat tagasi oli taimetoitlasel Eestis keeruline kõhutäidet hankida, siis tänapäeval on raske nimetada toite, mida meie kaubavalikus taimsel kujul ei leiduks. Fotol on veganiburgerid. FOTO: Marko Saarm/Sakala

Eesti parima toiduaine valimisel piirkondlike väikeettevõtete arvestuses osalenud 67 toote hulgas oli varasemast rohkem mitmesuguseid veganitooteid, mille kättesaadavus ja valik on Eesti kaubanduses viimastel aastatel tublisti paranenud.

«Kui konkursile saadetud toodete koguhulka arvestada, ei olnud veganitooteid just liiga palju, need ei domineerinud. Samas jäid need silma,» sõnas Eesti toiduliidu juhataja Sirje Potisepp.