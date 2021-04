Iiri-eesti pereettevõte hoolitseb, et viljandlased puuga pähe ei saaks

Viljandi puid hooldab sel aastal iiri-eesti pereettevõte Nordic Arb. Selle omanikul ­James Reynoldsil on arboristi töökogemust 20 aastat ning mõni aasta tagasi veenis ta ka abikaasa Jane Väljaru sama tööd tegema. FOTO: Marko Saarm

Tänavu teeb Viljandis hooldusraiet Tartus tegutsev iiri-eesti perefirma Nordic Arb, kes hoolitses talvel Vana kalmistu ohtlike puude eest. Arboristide hinnangul on linna puud üsna hästi hooldatud ja tänu sellele, et siin on viimastel aastatel kasutatud koolitatud arboristide abi, pole neil suuri haavu.