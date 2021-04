Hansapäevad nihkusid suve lõppu

Viljandi hanspäevade peakorraldaja Jaanus Kukk ütles, et hansapäevade edasilükkamine annab loodetavasti võimaluse korraldada pidustusi planeeritud mahus. "Praeguses olukorras, kus koroonaviiruse levik on veel täies hoos ning ka piirangud suve alguse kultuurisündmustele ebaselged, ei ole mõistlik hansapäevi juuni algusesse planeerida," ütles Kukk.

Hansapäevad on planeeritud kolmepäevasena. Need on sel korral kesk- ja vanalinnas ning Viljandi järve rannas. Külalisi ootavad hansalaat, kontserdid, tantsuõhtud, päevased kultuuriprogrammid kahel laval, kunsttükkide tänav, tegevused lastele ja noortele ning spordivõistlused.