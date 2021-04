Lauri Beekmann: üks viis, kuidas tulla kriisist välja tugevamana

PANDEEMIA ON toonud meile palju negatiivseid emotsioone ja hetki: haigestunud ja surnud lähedased, suletud ühiskond, piiratud kultuuritarbimine, lukustatud söögikohad ja baarid ... Oleme pidanud elu ümber korraldama, tegema olulisi muudatusi, mida me kaks aastat tagasi isegi ei teadnud. Muutuste protsessis on viis etappi: eitus, ignoreerimine, mõtlemine, ahaaefekt ja elluviimine. Need etapid on igal inimesel ise pikkusega, kuid nüüdseks on meist paljud saanud aru pandeemiaga seotud muudatuste vajadusest ja neid ellu viinud.