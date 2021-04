Viljandi vald plaanib korraldada noortele ööbimisega töömaleva

Muidu on Mulgi vallas korraldatud töömalevat ainult ­Abja noortele, kuid sel aastal on esimest korda kümneliikmelised vahetused ka Mõisakülas, Karksi-Nuias ja Hallistes. ­Abja kahes vahetuses osaleb 35 inimest. Abja noortekeskuse juhataja Liisi Rääbus ütles, et selle tingis noorte endi soov. Nad on mitmel aastal uurinud, kas nemad ka Abja malevasse saavad.