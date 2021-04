Tabeliseis teises alagrupis on põnev: Saksamaal on täisedu, kaheksa punkti, Bosnia ja Hertsegoviina on kogunud neli ning Eesti ja Austria kaks punkti. Alagrupi kaks esimest meeskonda saavad 2022. aasta jaanuaris Ungaris ja Slovakkias toimuva finaalturniiri otsepääsme. Samuti pääsevad otse finaali kaheksa alagrupi neli edukamat kolmanda koha saavutanud koondist. Niisiis on see võimalus säilinud veel ka Eesti esindusel, kel seni pole õnnestunud finaalturniirile välja jõuda.