Politsei palub abi, et leida 65-aastane Heino, kes lahkus teisipäeva pärastlõunal Mulgi valla hooldekodust teadmata suunas.

Alles nädal tagasi kadus mees samamoodi hooldekodust ning teda otsiti taga. Tookord leiti ta Kolga-Jaanist. Politsei hinnangul võib Heino sedapuhku liikuda Viljandi poole ning ei ole võimalik välistada, et sinna jõudmiseks püüab ta hääletada.

Et eakas mees ei pruugi politsei andmeil hästi orienteeruda ja ümbritsevast aru saada, võib ta kõrvalise abita hätta sattuda. Seepärast on tähtis, et meest märgates tema juurde jäädaks ja hädaabinumbril 112 abi kutsutaks.