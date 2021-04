«Nüüd korraks tõstsime ta veest välja, et vaadata, kuidas talvised jäätumised ja sulamised on talle mõjunud,» lausus Vaabel.

Mõõtevahendeid ehitavas ettevõttes Tempem välja mõeldud poi mõõdab vee temperatuuri eri sügavustel ning fikseerib ka välist õhutemperatuuri ja õhurõhku. Mikk Mihkel Vaabel tõdes, et katsetamise ajal on esinenud väikesi viperusi. Jää sulamise ajal mõõtepoi andmeid enam välja ei saatnud, ehkki vastuvõtu poole peal kõik toimis. Et jää veel kandis, uisutas Vaabel sensorpoi kõrvale, kandes ise kuivülikonda, kui peaks juhtuma läbi vajuma. Sel korral piisas vaid aparaadi välja- ja sisselülitamisest ning see hakkas taas tööle. «Talvel näitas aparaat enamiku ajast täpselt sellist jää paksust, nagu me kõrvalt puurimisega tuvastasime,» sõnas Mikk Mihkel Vaabel.