Esialgse graafiku järgi pidanuks betoonitööd tunnelit ehitava aktsiaseltsi Tallinna Teed ehitusjuhi Marek Ranna sõnutsi juba aprilli alguses valmis olema, ent kuna koroonaviirus tööd mõneks nädalaks pausile pani, on see veidi hilinenud. «Sellest pole aga suuremat lugu, sest järgmine osa ootabki ilusamat ja kuivemat ilma,» sõnas Rand. «Sellise ilmaga ei saada hea peremees koeragi õue, ega me siis oma ehitajaid ka välja ajama hakka.»