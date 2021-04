Mittetulundusühingu Jututaja asutaja Mari-Liis Söödi saadetud pressiteates on kirjas, et kohtumiste eesmärk on vähendada nii hooldekodus kui ka Viljandis elavate eakate sotsiaalset isolatsiooni ja üksildust ning lähendada põlvkondi. Selleks suhtlevad noored eakatega üks ühele silmast silma ja grupikohtumistel ning piirangute korral ka telefoni ja arvuti teel.

Jututaja asutaja Mari-Liis Sööt sõnas, et selline koostöö on hea näide sellest, kuidas linna, hoolekandeasutuste ning vabaühenduste sünergia loob midagi väga tähenduslikku. "Viljandi linn, kes on seni tuntud Eesti folkmuusika pealinnana, on nüüd astunud julge sammu ja pannud õla alla uuenduslikule algatusele maakonnas ning võiks tulevikus vabalt välja teenida ka jututamispealinna tiitli," nentis Sööt.

Viljandi abilinnapea Janika Gedvil ütles, et eakate jagatav elukogemus on noortele kindlasti rikastav. "On hea meel, et ajas, kus põlvkondadevaheline side on tihtipeale habras, leidub suur hulk noori, kes soovivad hea meelega eaka inimesega aega veeta, vestelda ja kuulata. Usun, et eakatest klientidest saavad noortele eakad sõbrad. Noore kaaslase eluenergia kosutab ilmselgelt eaka vaimu. Loodan, et jututajad on tulnud, et jääda meie vanemaealiste ellu," lausus Gedvil.

Toimunud on juba ka esimesed jututamised. Kultuuriakadeemias pärimusmuusikat tudeeriv Villem Kreem on telefoni teel suhelnud ühe prouaga. "Kogemus on igati positiivne," lausus noormees. "Jutt jookseb ludinal ja meil on, millest rääkida. On põnev kuulata juttu teisest ajast ja erinevast elust ning siiski leida omavahelisi ühisjooni."

Viljandi linnavalitsuse ja Jututaja koostöösse on haaratud ka teisi partnereid, kellega koos korraldatakse noortele koolitusi ja organiseeritakse eakatega jututamisi. Koostöö saab teoks tänu linna toetusele ja kestab aasta lõpuni. Partneritena löövad kaasa Viljandimaa hoolekandekeskus, Viljandi ja Tarvastu gümnaasium, kultuuriakadeemia, mittetulundusühing Liikumises, Rohelise Maja pood ja kohvik ja füüsilisest isikust ettevõtja Kristiina Martinson.