«Teeme ära!» 2 + 2 talgupäeva eestvedaja, Eestimaa Looduse Fondi juht Tarmo Tüür ütles aktsiooni kodulehele pandud teates, et kuna talgupäeva toimumine tavapärasel moel teisi kaasa kutsudes ei ole koroonaviiruse leviku tõttu võimalik, toimub tänavu «Teeme ära!» 2 + 2 talgupäev, järgides kehtivaid piiranguid ning 2 + 2 reeglit. «See tähendab, et innustame eestimaalasi talgupäeval ette võtma kõiki kevadisi töid ja tegemisi, mis on jõukohased teha kahekesi või pere ringis – olgu selleks aiatööd, kodune suurpuhastus või muu tarvilik. Rajada saab oma lilleniidu lapikese, putukahotelli või kompostikasti.»

Sel kevadel võetakse tähelepanu alla igaühe looduskaitsega seotud tegevused ning toidu raiskamise vähendamise. Eraldi pannakse rõhku ohutule koostegutsemisele ja vaimsetele vitamiinidele. Nagu juba tavaks, saab igaüks talgupäeval ette võtta neid töid ja tegemisi, mis tema meelest vajavad just nüüd ärategemist.

Üheks tänavuseks üleskutseks on märgata ja toetada meid ümbritsevat elurikkust. Alustada võib erineval moel, kas või väikese kodumaiste lillede või maitsetaimede kasti paigutamisest rõdule, putukahotelli meisterdamisest, mõne niitmata lapikese jätmisest maja ümber, et seal saaksid õitseda niidutaimed ja neid tolmeldada putukad. Soovijatele lubavad talgupidajad saata niidulillede seemnepaki, mille abil võib rajada aeda, külaplatsile või seltsimaja ette liigirikka niidulillede kasvuala, et luua silmailu, toidupaiku tolmeldajatele ja kasvukohta kodumaistele taimedele. Putukahotelli meisterdajaid innustab LHV Noortepank. Rohkem infot ja soovitusi igaühe looduskaitse kohta leiab talguveebist.

Rohetiigri algatusel pöörab «Teeme ära!» meeskond tänavu tähelepanu toidu raiskamise vähendamisele. Oluline oskus on seejuures, kuidas anda uus elu iga päev tekkivatele biojäätmetele, pärinegu need köögist või aiast. Kompostimine on looduslik protsess, mille käigus bakterid, mikroorganismid, seened ja vihmaussid loovad jäätmetest väärtusliku toitaineterikka mulla. Kompostikasti ehitamiseks pakub tuge Bauhof. Nõuanded kompostikasti ehitamiseks ja komposteerimisega alustamiseks on kirjas talguveebis.

Üle aasta kestnud koroonaviiruse pandeemiast tulenevalt pöörab korraldusmeeskond tänavu tähelepanu ka ohutusele ja turvalisusele, samuti vaimsele tervisele. Seda tehakse kahel moel: esmalt pakkudes tuge, et talgud toimuksid 2 + 2 reeglit järgides võimalikult ohutult ka väikeses pereringis. Soovijaile on Magnum välja pannud käte desinfitseerimisvahendi. Lisaks kogutakse talguveebi asjatundjate soovitusi, et paremini toime tulla olukorras, kus pere ja kogukonna koostegemistesse on olude sunnil jäänud pikem paus. Nõuanded, kuidas toetada ennast ja inimesi enda ümber, kuluvad praegusel ajal meile kõigile marjaks ära. Mittetulundusühingu Peaasjad vaimse tervise spetsialistid pakuvad välja vaimseid vitamiine, mille seast saame valida endale sobivad. «Teeme ära!» talgupäeva meeskond usub, et turvaliselt korraldatud ühine mõtestatud tegevus on ka üks parimaid võimalusi üksteise märkamiseks ja toetamiseks praegusel keerulisel ajal.

Tänavune «Teeme ära!» 2 + 2 talgukevad saab hoo sisse aprilli lõpus ja kulmineerub maikuu esimesel laupäeval, 1. mail. Kõik eestimaalased on oodatud oma kodustest talgutegudest märku andma «Teeme ära!» kodulehel, et innustada teisigi üle Eesti.

«Teeme ära!» talgupäev sai tõuke 2008. aasta suurest prügikoristusest ning sellele järgnenud 2009. aasta mõttetalgutest. 2010. aastast on talgute korraldamine iga aktiivse kodaniku, kogukonna ja ühenduse võimalus midagi oma elukeskkonna heaks ära teha. Endiselt on «Teeme ära!» talgupäeva eesmärk edendada vabatahtlikku tegevust ja aktiivset eluhoiakut, parandades seeläbi meie ühist elukeskkonda ning tugevdades kohalikke kogukondi. Tänavu lisandub talgupäeva laiemale missioonile üksteise märkamine ja toetamine, et hoolival moel luua rõõmu tegutsemisest ja värskes õhus viibimisest.

Igaüks saab oma kodused talgutööd üles tähendada aadressil www.teemeara.ee ning postitada pilte teemaviitega #2+2talgupäev.