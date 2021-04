Bosch Eesti maastikurattasarja peakorraldaja Enno Eilo ütles, et 3. maist on lubatud vaid kuni 150 osavõtjaga avalikud üritused ja seetõttu tuleb võistluskalendris teha muudatusi. "Praeguse seisuga on sarja avaetapp 5. juunil 23. Rõuge rattamaraton, kus toimuvad ka Eesti meistrivõistlused maastikurattamaratonis. Kahe maratoni toimumise kuupäeva pidime ka edasi lükkama: 7. Alutaguse rattamaraton on 13. juunil ning 21. Mulgi rattamaraton 17. juulil."