Viljandis Posti ja Koidu tänava nurgal pargis seisev Jaak Joala ausammas on paar kuud olnud kasti sees peidus. Sammas enam ei laula, aga öösiti võivad Kastipargist möödujad kasti löödud piiluaukude kaudu näha, et värvilised liikumisandurile reageerivad tulukesed vilguvad selles küljes endiselt. Kellel on võimalik drooni lennutada, näeb öist värvidemängu.