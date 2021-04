Tuleviku treener Jaanus Reitel ütles enne mängu jalgpall.ee portaalile, et pärast magusat viiki Flora vastu on Tulevikul hammas punktide järele verel. "Võistkond on ehk enesekindluse leidnud ja nüüd tuleb soorituste stabiilsust hoida. Premium-liiga on sel hooajal hästi huvitav ja kõik mängud ettearvamatud," leidis treener.