Põlva klubi mängija Karina Piirimaa ütles, et paar mängu on naiskond saanud juba mängida. "Selle põhjal võib öelda, et võistkonnal on tahtejõud, et anda endast parim," lausus Piirimaa. "Et mõlemad võistkonnad on tugevad, on oodata head mängu. Kindlasti proovime võtta siit oma esimese võidu."