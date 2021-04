KIIRUSTAN TÖÖLE. Pilk uuditseb, aeg-ajalt volksatab sinna-tänna. Kõik on niisamasugune nagu ikka, tavaline. Siis ootamatult miski liigutab sisemuses, köidab tähelepanu. Mis see oli? Kust see tuli? Kummaline, kirjeldamatu meeldiv tunne, mis tekib värvist, vormist, valgusest-varjust. Paneb peatuma, vähemalt sisemiselt, sest ma kiirustan endiselt tööle.