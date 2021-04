Kõik algas justkui küüditamine ning rongid viisid mehed võitlusesse nähtamatu vaenlasega

Ühe arvuna on välja öeldud, et Eestist saadeti Tšornobõli tuumaelektrijaama avarii tagajärgede likvideerimistöödele 4833 meest, kuid on räägitud ka enam kui 5000. Kuigi juhtunust on möödas 35 aastat, on meeste mälestused seal elatud kuudest kohati tõeliselt detailsed. FOTO: Volodymyr Repik/AP