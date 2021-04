Kui Viljandi legendaarselt pubipidajalt, praegu Legendi lokaali vedavalt Tiit Mädamürgilt küsida, kuidas tal läheb, on vastuseks toores ja otsekohene: «S...i läheb, kõik on p...s!» Ometi laseb kaval silmahelk aimata, et päris nii hullud lood siiski pole. Kuidas muidu oleks ta saanud oma valdkonnas aastakümneid edukalt tegutseda. Pealegi on ta Viljandis üks väheseid söögikohapidajaid, kes on kogu koroonaaja äri toimimas hoidnud. Praegu valmistub ta Legendi terrassi avamiseks.