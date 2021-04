Kaardilt on näha, et Viljandimaal on viiruse levik keskmisel tasemel ehk 100–2000 viiruseosakut milliliitri kohta. Suure-Jaani 16. aprilli proov on aga punane, mis tähendab, et milliliitris on üle 2000 viiruseosaku. Mõisaküla 15. aprilli proov näitab viiruse väikest levikut, milliliitris on alla saja viiruseosaku.