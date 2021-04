Jakobsoni kooli värske palliplats ootab korvpallureid

Linnavalitsuse edastatud pressiteates on kirjas, et Jakobsoni kooli palliplatsi korrastamine algas 2018. aastal, mil plats sai asfaltkatte. Mullu sügisel pandi maha rahvusvahelise korvpalliliidu FIBA nõuetele vastav tänavakorvpallikate, kuid märja ja külma ilma tõttu polnud siis võimalik sellele kanda märgistust. "Nüüd on palliplatsile ka jooned peale märgitud ning saame öelda, et väljak on täiesti valmis ja kasutamiseks avatud," ütles abilinnapea Kalvi Märtin.

Linnavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni esimehe ja toonase riigikogu liikme Helmut Hallemaa sõnul on valmis saanud üks oluline nüüdisaegne spordiplats. "Ma arvan, et see rahastus, millest suur osa tuli riigieelarve kaudu niinimetatud katuserahana, läks õigesse kohta. FIBA rahvusvahelistele nõuetele vastav korvpalliväljak täiendab linna sporditaristut," ütles Hallemaa.

Ta lisas, et järgmisena vajaks korrastamist staadion, et arendada see mitmesuguste atraktsioonidega avatud spordiväljakuks Männimäel.