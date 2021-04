Sellest, et Walmart lõpetab Cleveroni toodetud pakirobotite kasutamise, andis reedel teada ajaleht Wall Street Journal. Cleveroni juht Arno Kütt ütles, et Walmarti poodides on kokku 1600 pakiautomaati ning tema teadmise järgi on neist praeguseks teisaldatud vähem kui sada.