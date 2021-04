Sel kevadel on olnud raske mõnele riigimetsa majandamise keskuse (RMK) matkarajale pääseda, sest parkla on muutunud läbimatuks mülkaks. RMK Pärnu ja Viljandi piirkonna külastusala juhi Riho Männiku sõnul on see tingitud mitme asjaolu kokkulangemisest.